Кто победит в реванше Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо?

19 сентября в Лас-Вегасе (США) состоится поединок между прославленными боксёрами Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо. Для спортсменов это будет второй очный бой. Первое противостояние соперников, получившее название «Бой века», проходило в мае 2015 года. Тогда американец победил филиппинца и защитил титулы чемпиона мира в полусреднем весе по версиям WBA, WBC и WBO.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на вопрос — кто победит в реванше Мейвезера и Пакьяо.

Отметим, поединок будет носить статус профессионального. На счету Мейвезера за карьеру 50 побед и ни одного поражения. В активе Пакьяо 62 победы (39 нокаутов), восемь поражений и три ничьих.

