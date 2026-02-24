Скидки
Бокс/ММА

«Безумие». Тренер Джервонты Дэвиса прояснил его будущее в боксе

Келвин Форд, тренер непобеждённого американского боксёра Джервонты Дэвиса, заявил, что его подопечный не планирует завершить карьеру.

«Это один из тех парней, которых фанаты по-настоящему любят. Сейчас он не в деле, но вернётся. Стоит помнить, что Танк занимается этим с семи лет. Иногда нужна перезагрузка, она многое значит. Я сам знаю, что это такое — иногда ухожу на 100-часовое голодание, полностью воздерживаюсь от всего, когда возвращаюсь, мой разум чист. Чувствую, что могу всё. Его отсутствие – это безумие, но сейчас он выглядит счастливым. Уже знаю, кого хотел бы видеть в ринге для его камбэка. Агитирую за это, но в конце концов он сам должен решить, с кем драться. Это должен быть правильный соперник, особенно для его фанатов, чтобы они могли сказать: «Да, я действительно его поддерживаю». Это должен быть такой бой, чтобы все воскликнули: «Да!» — сказал Форд в эфире The Rize Podcast.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в марте прошлого года, Дэвис встречался с соотечественником Ламонтом Роучем. Бой завершился вничью.

Главные новости дня:

