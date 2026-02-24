Пол Хьюз узнал имя следующего соперника и дату боя

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Пол Хьюз вернётся в октагон 16 апреля на турнире PFL в Белфасте (Северная Ирландия). Как информирует пресс-служба промоушена в социальных сетях, бывший претендент на титул в лёгком весе проведёт поединок с представителем Новой Зеландии Джей-Джей Уилсоном.

В общей сложности Хьюз к настоящему моменту в смешанных единоборствах принял участие в 17 поединках, в которых одержал 14 побед, семь из которых были добыты нокаутом, и потерпел три поражения. На счету Уилсона 11 побед (четыре — нокаутом) при двух поражениях.

Ранее Хьюз бросил вызов бойцу UFC Арман Царукяну.

