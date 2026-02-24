UFC представил обновлённый рейтинг бойцов

UFC опубликовал обновлённый рейтинг бойцов после турнира в Хьюстоне (США). Шон Стрикленд, одержавший победу в поединке с Энтони Эрнандесом, сохранил за собой третью строчку в среднем весе. Сам Эрнандес опустился на две позиции и теперь занимает шестое место. На одну строчку поднялся Исраэль Адесанья — сейчас он пятый.

В полусреднем дивизионе на одну позицию вверх переместился Колби Ковингтон, заняв 13-е место. Изменения коснулись и тяжёлого веса: представитель Молдавии Сергей Спивак поднялся на шестую строчку. Россиянин Ризван Куниев, напротив, потерял одну позицию и стал седьмым, а Шамиль Газиев прибавил одно место и теперь идёт 12-м.

