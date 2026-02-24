Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор обозначил желаемого соперника для своего возвращения

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор подтвердил, что по-прежнему считает поединок с американцем Майклом Чендлером приоритетным вариантом для своего возвращения.

Один из болельщиков оставил комментарий в социальных сетях: «Конор против Чендлера — или ничего». Макгрегор отреагировал на этот пост, ответив фанату.

«Да, должен быть этот бой», – написал Макгрегор.

Напомним, Макгрегор и Чендлер должны были сразиться в конце июня 2024 года, однако поединок отменили из-за травмы пальца на ноге, которую получил ирландец. Конор не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.

Майк Тайсон встретился с Конором Макгрегором: