Шон О’Мэлли отреагировал на слух про гонорар Конора Бенна в $ 15 млн в Zuffa Boxing

Бывший чемпион UFC Шон О’Мэлли прокомментировал подписание британским боксёром Конором Бенном соглашения с промоушеном Zuffa Boxing. Ранее в Сети появился слух, согласно которому Бенну за подписание соглашение с лигой предложили $ 15 млн.

«Для меня это звучит так, что в это сложно поверить. Видел, слышал об этом. Но это не значит, что это правда. Хотя кто знает, всё может быть. Даже не знаю, кто такой этот Конор Бенн. Говорят, это громкое имя в боксе, но никогда о нём не слышал. Если они реально заплатили ему 15 млн, то… Это безумие: ты пашешь в UFC, делаешь себе имя, создаёшь персонажа, становишься звездой, но я не зарабатываю 15 млн за бой. Однако это бизнес. Если они считают, что это хороший ход, а этот парень принесёт деньги — всё понимаю. Ничего личного, только бизнес», — сказал О’Мэлли в своём подкасте.

