Представлен постер турнира UFC в Лондоне с главным боем Евлоев ― Мёрфи

Пресс-служба UFC опубликовала официальный постер предстоящего турнира UFC Fight Night 270, который состоится 21 марта в Лондоне (Великобритания). Возглавят мероприятие топовые бойцы полулёгкого дивизиона — россиянин Мовсар Евлоев и британец Лерон Мёрфи.

Фото: UFC Europe

В данный момент Евлоев занимает первую строчку в рейтинге полулёгкого веса, в то время как Мёрфи располагается на третьей позиции.

Мовсар не выходил в октагон с декабря 2024 года, когда на турнире UFC 310 единогласным решением судей он одержал победу в поединке с экс-чемпионом Алджамейном Стерлингом. Лерон свой последний бой с Аароном Пико провёл в августе 2025 года, победив нокаутом в первом раунде.

В активе россиянина сейчас 19 побед и ни одного поражения. У британца 17 побед и одна ничья.

Мовсар Евлоев опубликовал видео с силовой тренировки: