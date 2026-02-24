Шон Стрикленд обратился к чемпиону UFC Хамзату Чимаеву в резкой форме

Третий номер рейтинга UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд вновь выступил с резким заявлением в адрес чемпиона промоушена Хамзата Чимаева. Ранее спортсмены уже обменивались жёсткими репликами в адрес друг друга.

«Продолжай бегать, дешёвая чеченская девка… Я знаю расклад, и ты знаешь расклад», — написал Стрикленд на своей странице в социальных сетях.

Чимаев к настоящему моменту провёл в смешанных единоборствах 15 боёв, в которых одержал 15 побед (шесть – нокаутом). В активе Стрикленда 37 поединков, где он добыл 30 побед (12 – нокаутом) и потерпел семь поражений.

Чимаев провёл спарринг с Раунтри: