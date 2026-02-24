Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шон Стрикленд обратился к чемпиону UFC Хамзату Чимаеву в резкой форме

Шон Стрикленд обратился к чемпиону UFC Хамзату Чимаеву в резкой форме
Комментарии

Третий номер рейтинга UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд вновь выступил с резким заявлением в адрес чемпиона промоушена Хамзата Чимаева. Ранее спортсмены уже обменивались жёсткими репликами в адрес друг друга.

«Продолжай бегать, дешёвая чеченская девка… Я знаю расклад, и ты знаешь расклад», — написал Стрикленд на своей странице в социальных сетях.

Чимаев к настоящему моменту провёл в смешанных единоборствах 15 боёв, в которых одержал 15 побед (шесть – нокаутом). В активе Стрикленда 37 поединков, где он добыл 30 побед (12 – нокаутом) и потерпел семь поражений.

Материалы по теме
Чимаев — Стрикленду: я всегда пытался поймать тебя, но ты убегал

Чимаев провёл спарринг с Раунтри:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android