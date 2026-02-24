Пакьяо — о реванше с Мейвезером: хочу, чтобы он всегда помнил своё единственное поражение

Легендарный филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо поделился мнением о предстоящем реванше с американцем Флойдом Мейвезером, который состоится 19 сентября в Лас-Вегасе (США). Впервые именитые спортсмены встретились в мае 2015 года. Победу тогда одержал Мейвезер, защитивший титулы чемпиона мира в полусреднем весе по версиям WBA, WBC и WBO.

«Я хочу, чтобы Флойд жил с этим единственным поражением в своём профессиональном рекорде и всегда помнил, кто ему его нанёс», — приводит слова Пакьяо Reuters.

На счету Мейвезера в данный момент 50 побед и ни одного поражения. В активе Пакьяо 62 победы (39 нокаутов), восемь поражений и три ничьих.

Материалы по теме Опрос Кто победит в реванше Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо?

Пакьяо — легенда. Единственный, кто покорил 8 весовых категорий: