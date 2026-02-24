Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пакьяо — о реванше с Мейвезером: хочу, чтобы он всегда помнил своё единственное поражение

Пакьяо — о реванше с Мейвезером: хочу, чтобы он всегда помнил своё единственное поражение
Комментарии

Легендарный филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо поделился мнением о предстоящем реванше с американцем Флойдом Мейвезером, который состоится 19 сентября в Лас-Вегасе (США). Впервые именитые спортсмены встретились в мае 2015 года. Победу тогда одержал Мейвезер, защитивший титулы чемпиона мира в полусреднем весе по версиям WBA, WBC и WBO.

«Я хочу, чтобы Флойд жил с этим единственным поражением в своём профессиональном рекорде и всегда помнил, кто ему его нанёс», — приводит слова Пакьяо Reuters.

На счету Мейвезера в данный момент 50 побед и ни одного поражения. В активе Пакьяо 62 победы (39 нокаутов), восемь поражений и три ничьих.

Материалы по теме
Опрос
Кто победит в реванше Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо?

Пакьяо — легенда. Единственный, кто покорил 8 весовых категорий:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android