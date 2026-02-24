Скидки
49-летний Флойд Мейвезер категорично прокомментировал анонс реванша с Мэнни Пакьяо

Комментарии

49-летний экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший прокомментировал анонс реванша с 46-летним бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях филиппинцем Мэнни Пакьяо. Он состоится 19 сентября в Лас-Вегасе в «Сфере». Поединок будет транслировать платформа Netflix.

«Я уже однажды дрался с Мэнни и победил его. На этот раз результат будет таким же», — приводит слова Мейвезера портал ESPN.

Напомним, первый бой между Флойдом и Мэнни состоялся 2 мая 2015 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Встреча продлилась все 12 раундов и завершилась победой Мейвезера-младшего единогласным решением судей.

