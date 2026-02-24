Анонсированы новые бои Мурзаканова, Блэйдса и Рейеса в UFC

Пресс-служба UFC анонсировала ряд поединков, которые состоятся на турнире UFC 327 в Майами (штат Флорида, США). Ивент запланирован на 11 апреля.

В рамках этого турнира россиянин Азамат Мурзаканов проведёт бой против бразильца Пауло Косты в полутяжёлом весе, американец Кёртис Блэйдс подерётся с соотечественником Джошем Хокитом, а представитель Бразилии Джонни Уокер разделит октагон с представителем США Домиником Рейесом.

Фото: Пресс-служба UFC

Одним из главных событий турнира станет поединок между действующим обладателем чемпионского титула UFC в наилегчайшем весе Джошуа Ваном, представляющим Мьянму, и японцем Тацуро Таирой.