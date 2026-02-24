Хамзат Чимаев отреагировал на резкое обращение Шона Стрикленда в свой адрес

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, отреагировал на резкое обращение бывшего чемпиона UFC в категории до 84 кг американца Шона Стрикленда в свой адрес.

«Скоро увидимся, пацан», — написал Чимаев на своей странице в социальной сети Х.

В своём рекорде уроженец Чечни имеет 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.

Стрикленд, в свою очередь, в профи дебютировал в марте 2008 года. В своём рекорде Шон имеет 30 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений.