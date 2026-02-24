Скидки
Хамзат Чимаев: Царукян давно заслужил титульный шанс

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, поддержал мнение, что второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян заслужил возможность подраться за чемпионский пояс UFC.

«Я думаю, что Арман давно заслужил титульный шанс. Но, знаете, в UFC иногда происходят странные вещи», — приводит слова Чимаева аккаунт Dovy в социальной сети Х.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

