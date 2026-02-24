Российский боец ММА получил страшную травму, празднуя победу в дебютном бою

Российский боец ММА Александр Синещук получил страшную травму ноги, празднуя победу в своём дебютном поединке в карьере, который прошёл на турнире «Южный Рубеж» в Краснодаре.

Синещук одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. После того как рефери остановил поединок, Александр взобрался на сетку и хотел сделать бэкфлип, но неудачно приземлился — его левая нога жутко и неестественно вывернулась. Интересно, что сам Синещук выступает за команду «Безумие и отвага».

Фото: Кадр из трансляции

«Единственное, что чуть недоработал сальто, это ладно, такого больше делать не будем. Буду знать теперь, что нужно чуть поскромнее свои победы праздновать. Насчёт ноги, что могу сказать: ничего серьёзного, вправили назад, сказали чуть-чуть в гипсе походить, пока на костылях», — прокомментировал инцидент Синещук на своей странице в социальной сети.