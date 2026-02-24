В UFC анонсировали главные поединки ближайших турниров с участием Бакли и Бёрнса

Девятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Хоакин Бакли проведёт следующий поединок против шестого номера рейтинга UFC в категории до 77 кг соотечественника Шона Брэди. Их противостояние станет главным событием турнира UFC Fight Night 274, который состоится 25 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом сообщает пресс-служба североамериканской организации.

Фото: Пресс-служба UFC

Кроме того, стало известно, что бой между бывшим претендентом на чемпионский титул UFC в полусреднем весе бразильцем Гилбертом Бёрнсом и представителем Канады Майклом Мэлоттом возглавит турнир UFC Fight Night 273. Он пройдёт 18 апреля в Виннипиге (Канада).

Фото: Пресс-служба UFC