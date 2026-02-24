Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В UFC анонсировали главные поединки ближайших турниров с участием Бакли и Бёрнса

В UFC анонсировали главные поединки ближайших турниров с участием Бакли и Бёрнса
Комментарии

Девятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Хоакин Бакли проведёт следующий поединок против шестого номера рейтинга UFC в категории до 77 кг соотечественника Шона Брэди. Их противостояние станет главным событием турнира UFC Fight Night 274, который состоится 25 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом сообщает пресс-служба североамериканской организации.

Фото: Пресс-служба UFC

Кроме того, стало известно, что бой между бывшим претендентом на чемпионский титул UFC в полусреднем весе бразильцем Гилбертом Бёрнсом и представителем Канады Майклом Мэлоттом возглавит турнир UFC Fight Night 273. Он пройдёт 18 апреля в Виннипиге (Канада).

Фото: Пресс-служба UFC

Материалы по теме
Официально
Анонсированы новые бои Мурзаканова, Блэйдса и Рейеса в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android