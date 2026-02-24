Скидки
Имавов дал однозначный прогноз на возможный бой Чимаев — Стрикленд

Второй номер рейтинга UFC в среднем весе француз дагестанского происхождения Нассурдин Имавов не поддержал идею организации боя между непобеждённым 31-летним чемпионом UFC в категории до 84 кг Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, и американцем Шоном Стриклендом.

«Если это произойдёт, мы все знаем результат. Это будет неравный бой, поскольку будет то, что десятки раз случалось в зале: Чимаев переведёт Шона и задушит в первом раунде. Так что, возможно, раскрутка этого боя получится великолепной, с постоянными оскорблениями, однако в конце концов поединок окажется бесполезным, поскольку закончится очень быстро, и сам Шон это знает.

Решение должны принять фанаты. Что вы предпочтёте — грандиозный бой со взаимными оскорблениями, но без конкуренции, или поединок двух очень сильных парней, проявляющих уважение друг к другу, от которых можно ожидать настоящей войны? Никто из нас не захочет проигрывать, я сам не из таких. Так что конкуренция будет жёсткой, и я здесь, чтобы бросить им серьёзный вызов. Итак, мой вопрос: чего вы хотите? Увидеть, как кто-то много говорит, или бой, который запомнится на века? Вот и всё», — приводит слова Имавова портал MMA Fighting.

«Дайте мне бой с клоуном». Нассурдин Имавов вызвал Стрикленда на реванш
