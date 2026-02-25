Скидки
Бокс/ММА

Шлеменко обратился к экс-бойцу UFC, предложив ему сразиться на турнире ACA в Омске

Комментарии

Бывший обладатель чемпионского титула Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко обратился к экс-бойцу UFC соотечественнику Рамазану Эмееву, предложив ему провести поединок на турнире ACA в Омске в июне.

«Рамазан, ну вот я наконец-то в ACA. Этот бой мы могли провести за пояс М-1 в июне 2016 года, но у тебя тогда что-то не получилось. Нет проблем, раз ты так хочешь – давай подерёмся в июне 2026 года на турнире ACA в Омске. Я готов. Скоро увидимся», – написал Шлеменко в своём телеграм-канале.

В последнем поединке, который состоялся 12 сентября на турнире RCC 23 в Челябинске, Шлеменко уступил удушающим приёмом на второй минуте третьего раунда белорусу Владиславу Ковалёву.

