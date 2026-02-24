Мераб Двалишвили подписал контракт с борцовской лигой RAF, названа дата дебюта

35-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили заключил контракт с американской борцовской лигой RAF (Real American Freestyle). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Дебют Двалишвили назначен на 18 апреля, однако имя соперника пока не сообщается.

Фото: Пресс-служба RAF

Напомним, в последнем поединке Мераб разделил октагон с россиянином Петром Яном. Их бой возглавил турнир UFC 323, который прошёл 7 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой Петра единогласным решением судей. Для бойцов это был реванш.