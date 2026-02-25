Скидки
Дарья Железнякова проведёт следующий бой на турнире UFC в Канаде

Дарья Железнякова проведёт следующий бой на турнире UFC в Канаде
Российский боец UFC, выступающий в женском легчайшем весе, Дарья Железнякова проведёт следующий поединок против 34-летней представительницы Канады Мелиссы Кроден. Их бой пройдёт 19 апреля на турнире UFC Fight Night 273, который состоится в Виннипеге (Канада). Об этом информирует пресс-служба североамериканской организации.

Фото: Пресс-служба UFC

Дарья имеет в своём профессиональном рекорде 10 побед, из которых пять были одержаны досрочно, и два поражения. Железнякова дебютировала в ММА в июле 2019 года. Является чемпионкой России по кикбоксингу (2014, 2018, 2019).

В активе Мелиссы, в свою очередь, семь побед и три поражения. Она дебютировала в профи в сентябре 2016 года.

