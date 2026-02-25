Скидки
Конор Макгрегор назвал победителя в реванше Мейвезер — Пакьяо

Конор Макгрегор назвал победителя в реванше Мейвезер — Пакьяо
Комментарии

37-летний бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор назвал победителя в реванше между легендарными боксёрами американцем Флойдом Мейвезером-младшим и филиппинцем Мэнни Пакьяо. Бой пройдёт 19 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в «Сфере».

«Флойд легко его побьёт», – написал Макгрегор на своей странице в социальной сети.

Напомним, первый бой между Флойдом Мейвезером-младшим и Мэнни Пакьяо состоялся 2 мая 2015 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Встреча продлилась все 12 раундов и завершилась победой Мейвезера-младшего единогласным решением судей.

