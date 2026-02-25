Скидки
Россиянин Коваленко подписался в лигу Масвидаля, где дерутся без перчаток

Россиянин Коваленко подписался в лигу Масвидаля, где дерутся без перчаток
Российский боец смешанных единоборств Николай Коваленко подписал контракт с промоушеном Gamebred Bareknuckle MMA, основанным экс-бойцом UFC американцем Хорхе Масвидалем.

34-летний Коваленко примет участие в Гран-при тяжёлого веса. Первый бой состоится 10 апреля в Доминикане, его соперником станет молдаванин Александр Романов. Победитель Гран-при проведёт до конца года четыре поединка, а участники сетки распределят между собой призовой фонд в $ 500 тыс.

Gamebred Bareknuckle MMA — промоушен, где бойцы сражаются по правилам ММА, но без перчаток. В тяжёлом весе организация уже проводила титульный бой, в котором чемпионом стал экс-обладатель пояса UFC бразилец Джуниор дос Сантос.

Из шоу «Титаны» — в UFC? Интервью с дзюдоистом, ставшим нокаутёром в ММА
Эксклюзив
Из шоу «Титаны» — в UFC? Интервью с дзюдоистом, ставшим нокаутёром в ММА
