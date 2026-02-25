«Я бы нокаутировал его». Пратес отреагировал на слухи о бое с Макгрегором

Бразильский полусредневес UFC Карлос Пратес опроверг слухи о возможном бое с бывшим чемпионом лиги в двух дивизионах ирландцем Конором Макгрегором.

«Многие из вас спрашивают меня о бое с Конором Макгрегором, но я пока ничего не получал от UFC. Конечно, для меня было бы огромной честью подраться с ним. Я действительно хочу бой, который приблизит меня к титулу: Джек Делла Маддалена или Конор Макгрегор.

Но, честно говоря, думаю, этот бой вряд ли возможен, потому что Конор Макгрегор пять лет не дрался, он уходил из ММА. После пяти лет он бы не стал драться с самым зрелищным полусредневесом в мире. Ничего личного против него. Все знают, и я знаю, и он знает: я бы сильно его травмировал. Я бы нокаутировал его. Не думаю, что это правильный путь для возвращения такой суперзвезды, как он. Но если он захочет драться, я здесь. Я готов», — приводит слова Пратеса издание MMA Junkie.

Пратес идёт на серии из двух побед после единственного поражения в UFC от Иана Гарри в 2025 году. В этих боях бразилец нокаутировал Джеффа Нила и бывшего чемпиона лиги в полусреднем весе британца Леона Эдвардса, получив бонусы за выступление вечера.

37-летний Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года, когда в третьем бою с Дастином Порье сломал ногу. В 2024 году ирландец должен был встретиться с Майклом Чендлером, но снялся с боя из-за перелома пальца ноги. С тех пор он не получал новых назначений.