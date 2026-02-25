«Хотел выставочный бой». Пакьяо раскрыл детали переговоров о реванше с Мейвезером

Филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо рассказал, что переговоры о реванше с Флойдом Мейвезером велись давно, однако американец настаивал на выставочном характере поединка. Именно это долгое время мешало сторонам прийти к соглашению.

«До этого он хотел выставочный бой, но я не согласился. Я хотел настоящий бой, как этот.

Я так взволнован этим поединком. Просто так получилось, что я всё ещё активен, а он вышел из отставки и решил сделать это снова. Я многое вынес из того боя 2015 года. Думаю, сейчас мы стали мудрее и понимаем, как подойти к этому поединку. Надеюсь, на этот раз никаких оправданий. Особенно что касается моей физической формы. Я готов к бою», — заявил Пакьяо в эфире Sports Center от ESPN.

Пакьяо объяснял своё поражение 11-летней давности травмой плеча и нежеланием соперника идти в размен. Теперь, спустя 11 лет, 47-летний филиппинец и 49-летний американец вновь встретятся на ринге. На их счету в сумме 112 побед.