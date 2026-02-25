Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Хотел выставочный бой». Пакьяо раскрыл детали переговоров о реванше с Мейвезером

«Хотел выставочный бой». Пакьяо раскрыл детали переговоров о реванше с Мейвезером
Комментарии

Филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо рассказал, что переговоры о реванше с Флойдом Мейвезером велись давно, однако американец настаивал на выставочном характере поединка. Именно это долгое время мешало сторонам прийти к соглашению.

«До этого он хотел выставочный бой, но я не согласился. Я хотел настоящий бой, как этот.

Я так взволнован этим поединком. Просто так получилось, что я всё ещё активен, а он вышел из отставки и решил сделать это снова. Я многое вынес из того боя 2015 года. Думаю, сейчас мы стали мудрее и понимаем, как подойти к этому поединку. Надеюсь, на этот раз никаких оправданий. Особенно что касается моей физической формы. Я готов к бою», — заявил Пакьяо в эфире Sports Center от ESPN.

Пакьяо объяснял своё поражение 11-летней давности травмой плеча и нежеланием соперника идти в размен. Теперь, спустя 11 лет, 47-летний филиппинец и 49-летний американец вновь встретятся на ринге. На их счету в сумме 112 побед.

Сейчас читают:
Пакьяо и Мейвезер ударили по рукам. Но величием рискует только один
Пакьяо и Мейвезер ударили по рукам. Но величием рискует только один
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android