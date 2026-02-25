«Битва красавчиков». Джош Келли бросил вызов Райану Гарсии после его победы

Британский боксёр Джош Келли, завоевавший титул чемпиона IBF в первом среднем весе, предложил Райану Гарсии подняться в 69,8 кг и оспорить его пояс. Келли опубликовал обращение в соцсети X после того, как американец стал обладателем пояса WBC в полусреднем весе.

«Посмотрел бой Райана Гарсии, считаю, это было великолепное выступление. Хочу шанс стать чемпионом мира во втором весе. Я буду ждать. Битва красавчиков, детка», — написал Келли.

22 февраля мск в Лас-Вегасе Гарсия (25-2(1), 20 КО) победил Марио Барриоса единогласным решением судей и завоевал титул WBC в полусреднем весе. По мнению судей, Гарсия оказался лучше во всех 12 раундах. Уже в первом раунде Райан послал соперника в нокдаун. Итоговый судейский счёт: 119-108, 120-107, 118-109.