Биспинг считает, что Эрнандес мог бы задуматься о переходе в полусредний вес

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) британец Майкл Биспинг считает, что Энтони Эрнандесу стоит рассмотреть возможность смены весовой категории.

«Пушистый, наверное, мог бы сделать полусредний вес — это моё частное мнение. Он мог бы перейти в 77 кг, потому что у него не самое жёсткое тело, возможно, немного мягковатое. Думаю, отсюда и прозвище Пушистый. Ему нужно, возможно, поработать над этим, потому что он мог бы стать определённо чемпионом в полусреднем весе, да и в среднем тоже, ведь у него была сумасшедшая серия из восьми побед. Но нужно идти на жертвы.

Я не говорю, что ему обязательно нужно спускаться в полусредний вес — это было бы оскорбительно. У парня была серия из восьми побед [в среднем весе]», — приводит слова Биспинга издание MMA Junkie.