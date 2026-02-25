Скидки
Эдуард Вартанян проведёт бой против Узаира «Кочегара» Абдуракова 11 апреля в Петербурге

Комментарии

Экс-чемпион ACA в лёгком весе и победитель Гран-при Эдуард Вартанян вернётся в клетку 11 апреля на турнире ACA 202 в Санкт-Петербурге. Его соперником станет российский полусредневес Узаир Абдураков, известный под прозвищем Кочегар. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Поединок пройдёт на «КСК Арене» в Северной столице. Для 34-летнего Вартаняна (25-4) этот бой станет долгожданным возвращением после вынужденного перерыва. Ранее спортсмен был вынужден сняться с февральского карда из-за экстренной операции.

30-летний Абдураков (18-2) в декабре 2025 года оспаривал временный титул чемпиона ACA в полусреднем весе и закрепился в статусе одного из самых опасных и выносливых бойцов дивизиона.

Комментарии
