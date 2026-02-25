Гарсия обошёл Фьюри и Усика по популярности в соцсети после победы над Барриосом
Победа Райана Гарсии над Марио Барриосом и завоевание титула WBC в полусреднем весе принесли американцу не только спортивный успех, но и стремительный рост популярности в Instagram*. По данным на февраль 2026 года, 27-летний боксёр вошёл в пятёрку самых популярных действующих профи-боксёров соцсети.
Топ-10 самых популярных боксёров мира по числу подписчиков:
- Майк Тайсон — 34 млн подписчиков.
- Флойд Мейвезер — 29,2 млн.
- Сауль Альварес — 19,1 млн.
- Энтони Джошуа — 18,7 млн.
- Райан Гарсия — 12,7 млн.
- Мэнни Пакьяо — 8,4 млн.
- Тайсон Фьюри — 6,7 млн.
- Геннадий Головкин — 5,1 млн.
- Хильберто Рамирес — 3,7 млн.
- Александр Усик — 3,6 млн.
Данные актуальны на февраль 2026 года.
* Организация Meta, а также её продукт Instagram, признаны экстремистскими и запрещены в России.
