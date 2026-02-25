Гарсия обошёл Фьюри и Усика по популярности в соцсети после победы над Барриосом

Победа Райана Гарсии над Марио Барриосом и завоевание титула WBC в полусреднем весе принесли американцу не только спортивный успех, но и стремительный рост популярности в Instagram* . По данным на февраль 2026 года, 27-летний боксёр вошёл в пятёрку самых популярных действующих профи-боксёров соцсети.

Топ-10 самых популярных боксёров мира по числу подписчиков:

Майк Тайсон — 34 млн подписчиков. Флойд Мейвезер — 29,2 млн. Сауль Альварес — 19,1 млн. Энтони Джошуа — 18,7 млн. Райан Гарсия — 12,7 млн. Мэнни Пакьяо — 8,4 млн. Тайсон Фьюри — 6,7 млн. Геннадий Головкин — 5,1 млн. Хильберто Рамирес — 3,7 млн. Александр Усик — 3,6 млн.

Данные актуальны на февраль 2026 года.

* Организация Meta, а также её продукт Instagram, признаны экстремистскими и запрещены в России.