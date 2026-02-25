Скидки
Гарсия обошёл Фьюри и Усика по популярности в соцсети после победы над Барриосом

Победа Райана Гарсии над Марио Барриосом и завоевание титула WBC в полусреднем весе принесли американцу не только спортивный успех, но и стремительный рост популярности в Instagram*. По данным на февраль 2026 года, 27-летний боксёр вошёл в пятёрку самых популярных действующих профи-боксёров соцсети.

Топ-10 самых популярных боксёров мира по числу подписчиков:

  1. Майк Тайсон — 34 млн подписчиков.
  2. Флойд Мейвезер — 29,2 млн.
  3. Сауль Альварес — 19,1 млн.
  4. Энтони Джошуа — 18,7 млн.
  5. Райан Гарсия — 12,7 млн.
  6. Мэнни Пакьяо — 8,4 млн.
  7. Тайсон Фьюри — 6,7 млн.
  8. Геннадий Головкин — 5,1 млн.
  9. Хильберто Рамирес — 3,7 млн.
  10. Александр Усик — 3,6 млн.

Данные актуальны на февраль 2026 года.

* Организация Meta, а также её продукт Instagram, признаны экстремистскими и запрещены в России.

