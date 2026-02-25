Ульберг — Чимаеву: оставайся в своём весе. 93 кг — мои

Новозеландский полутяжеловес UFC Карлос Ульберг обратился к Хамзату Чимаеву на фоне слухов о возможном переходе представителя ОАЭ в его дивизион.

«Он слишком мелкий. Оставайся на своей полосе, брат, занимайся своими делами там, а я буду заниматься своими здесь. 93 кг — мои!» — заявил Ульберг в интервью для YouTube-канала Combat Sports Network.

Ульберг (14-1) идёт на серии из девяти побед и занимает третье место в рейтинге полутяжёлого веса. В сентябре 2025 года он нокаутировал Доминика Рейеса на турнире UFC Fight Night 260.

В своём рекорде уроженец Чечни Чимаев имеет 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.