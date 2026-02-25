В промоутерской компании Пакьяо сообщили, что бой с Проводниковым может не состояться

Выставочный поединок между легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо и россиянином Русланом Проводниковым пока не утверждён. Об этом заявил Джас Матур, генеральный директор промоутерской компании Pacquiao Promotions.

На прошлой неделе Banner Promotions, представляющая интересы Проводникова, распространила пресс-релиз о том, что бой состоится 18 апреля на арене Thomas & Mack Center в Лас-Вегасе. Сообщалось, что это будет 10-раундовый выставочный поединок. При этом билеты на мероприятие уже появились в продаже на официальном сайте Пакьяо.

Матур подтвердил, что вариант с Проводниковым действительно рассматривался, но назвал информацию преждевременной.

«Это не официально, иначе вы бы увидели гораздо больше анонсов непосредственно от Мэнни. Я бы тоже участвовал в этом, но это просто не официально», — приводит слова Матура издание ESPN.

По словам гендиректора, не исключено, что Пакьяо вообще не встретится с Проводниковым перед реваншем с Флойдом Мейвезером. При этом он подтвердил, что какой-то выставочный бой до сентября, скорее всего, состоится.

«Будет ли ещё один выставочный бой для Мэнни до поединка с Мейвезером? Да, будет. Я не могу сказать, будет ли это тот бой или что-то другое, но на данный момент этот конкретный бой не подтверждён», — добавил Матур.