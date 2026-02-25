Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Чемпион UFC занимал у друга». Майкл Пейдж раскритиковал Уайта из-за контракта Бенна

«Чемпион UFC занимал у друга». Майкл Пейдж раскритиковал Уайта из-за контракта Бенна
Комментарии

14-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе британец Майкл Пейдж выступил с критикой новой структуры Zuffa Boxing и 15-миллионного контракта, предложенного Конору Бенну. По мнению 38-летнего бойца, президент организации Дана Уайт больше ценит новичков, в то время как ветераны промоушена остаются без средств.

«Это не то, чему я рад. То, как высоко он [Уайт] ценит людей со стороны, а не тех, кто строил его репутацию, это просто расстраивает, если честно. Это скорее разочарование, и на этом я остановлюсь. Я люблю Конора Бенна, но он даже близко не лучший в своём деле.

Я ненавижу слышать истории о бойцах, которые достигают вершины карьеры в UFC и всё ещё остаются без гроша. Этого просто не должно существовать. Люди жаловались на это: Фрэнсис Нганну был чемпионом мира в тяжёлом весе и остался без денег, занимал у своего друга Камару Усмана. Почему он вообще оказался в такой ситуации? Вот в чём вопрос для меня», — заявил Пейдж в прямом эфире шоу The BITB.

Материалы по теме
Zuffa Boxing назначил первый титульник. Как будут работать пояса в боксёрской лиге Уайта
Zuffa Boxing назначил первый титульник. Как будут работать пояса в боксёрской лиге Уайта
Материалы по теме
Шон О’Мэлли отреагировал на слух про гонорар Конора Бенна в $ 15 млн в Zuffa Boxing
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android