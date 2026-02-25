Исраэль Адесанья впервые отреагировал на гневный пост Андерсона Силвы

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья впервые прокомментировал гневное обращение бразильца Андерсона Силвы, которое тот опубликовал (а позже удалил) после поражения Последнего повелителя стиля от Шона Стрикленда в сентябре 2023 года.

«Это эго, потому что оно было. Я не помню, что именно там было, я так и не увидел этот пост. Но Дэвид рассказал мне об этом после одного из моих поражений. Он объяснил, о чём примерно был тот твит, и я подумал: «Вот отстой». Понимаете, я равнялся на этого парня. Но это просто ребёнок во мне. Я уже взрослый мужчина, но ребёнок внутри меня всё ещё говорит: «Андерсон, нет!» Но что есть, то есть. Я всё ещё люблю этого парня. Ценю тебя, брат», — заявил Адесанья в интервью для YouTube-канала FREESTYLEBENDER.