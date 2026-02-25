Оливейра рассказал, кто вручит ему пояс BMF в случае победы над Холлоуэем

Бывший чемпион UFC бразилец Чарльз Оливейра определился, кто должен надеть на него пояс BMF, если он победит Макса Холлоуэя в главном бою турнира UFC 326. Поединок состоится 7 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

«Мой отец. Реальность такова, что, если бы мой отец и мать не верили в меня и не поддерживали, ничего бы этого никогда не случилось. Ничего этого не было бы возможно. Меня бы здесь не было. То, что мой отец наденет на меня пояс, было бы потрясающе», — приводит слова Оливейры издание MMA Junkie.

За историю существования пояса BMF (с 2019 года) его обладателями становились Хорхе Масвидаль, Дастин Порье, Джастин Гэтжи, а нынешним чемпионом является Холлоуэй. Каждый раз пояс вручала особая персона: первого чемпиона Масвидаля короновал Дуэйн «Скала» Джонсон, Гэтжи получил пояс из рук самого Масвидаля, а Холлоуэю после двух защит пояс вручали член Зала славы UFC Марк Коулман и известный музыкант Лил Уэйн.