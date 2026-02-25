Скидки
Тренер Стрикленда — о стратегии на потенциальный бой с Чимаевым: заставим его сомневаться

Тренер Стрикленда — о стратегии на потенциальный бой с Чимаевым: заставим его сомневаться
Эрик Никсик, тренер бойца UFC Шона Стрикленда, поделился планом на потенциальный бой с непобеждённым Хамзатом Чимаевым. Стрикленд упрочил свои позиции претендента, победив Энтони Эрнандеса в главном бою UFC Fight Night 267.

UFC 2026. UFC Fight Night 267, Хьюстон, США
Шон Стрикленд (W) — Энтони Эрнандес
22 февраля 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Шон Стрикленд
Окончено
TKO
Энтони Эрнандес

«Нам предстоит нелёгкая работа, и мы это прекрасно понимаем. Если удастся нейтрализовать часть угроз Чимаева и заставить его сомневаться в выбранных направлениях атак, особенно когда речь заходит о борьбе в партере, а он действует очень методично, это будет нашим ключом к успеху.

Если сможем нарушить его цепочку борцовских действий, заставить начинать всё заново и посеять в нём неуверенность, именно это принесёт нам победу. Когда мы отобьём его попытки перевести борьбу в партер, нужно заставить Чимаева поплатиться за это. Дать ему понять: «Если решил выйти сюда, тебе придётся заплатить за это определённую цену», — заявил Никсик в интервью Submission Radio.

