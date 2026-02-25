Скидки
UFC потратит до $ 60 млн на турнир в Белом доме. Замена газона обойдётся в $ 700 тыс.

Президент UFC Дана Уайт ранее обещал, что предстоящий турнир в Белом доме 14 июня станет одним из самых дорогих в истории промоушена. Как сообщило издание MMA Fighting, расходы могут составить до $ 60 млн, не считая гонораров бойцов.

Для сравнения: предыдущий самый затратный турнир UFC 306 на арене Sphere в Лас-Вегасе обошёлся организации в $ 20 млн. Турнир на Южной лужайке Белого дома станет частью празднования 250-летия независимости США при участии президента Дональда Трампа.

По информации источника, организаторам предстоит решить множество логистических проблем. Из-за разветвлённой сети туннелей, бункеров и систем безопасности под Южной лужайкой существуют ограничения по пространству и весу конструкций. Ожидается, что около 5000 зрителей смогут посетить мероприятие лично, причём примерно 1000 мест зарезервирована для военнослужащих.

Уайт сообщил, что только замена газона на Южной лужайке обойдётся в $ 700 тыс. Для проведения шоу на этом месте построят октагон, трибуны и места для зрителей. Предполагается, что бойцы будут выходить к клетке из Овального кабинета.

Все посетители, независимо от того, приглашены они или получили билеты от UFC, пройдут тщательную проверку служб безопасности. Также планируется организовать фан-зону на Национальной аллее (National Mall) с большими экранами, где смогут разместиться более 60 000 болельщиков. Взвешивания и пресс-конференция, по слухам, могут пройти у мемориала Линкольну.

Трансляция турнира будет доступна на Paramount+, возможно, часть шоу покажут на канале CBS. Ожидается, что кард будет состоять из шести-семи боёв.

