Стало известно расписание чемпионата России по самбо в Санкт-Петербурге
Со 2 по 5 марта в Санкт-Петербурге на «КСК Арена» пройдёт чемпионат России по самбо. По итогам соревнований определится состав национальной сборной для участия в международных стартах сезона, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации самбо (ВФС).
Расписание турнира:
2 марта, понедельник
- мужчины 58 кг, 88 кг;
- женщины 50 кг, 72 кг.
Боевое самбо:
- мужчины 64 кг, 98 кг.
18:20 — церемония открытия.
3 марта, вторник
Спортивное самбо:
- мужчины 53 кг, 64 кг;
- женщины 54 кг, 80 кг.
Боевое самбо:
- мужчины 71 кг, 88 кг.
4 марта, среда
Спортивное самбо:
- мужчины 71 кг, 98+ кг;
- женщины 59 кг.
Боевое самбо:
- мужчины 58 кг, 79 кг.
5 марта, четверг
Спортивное самбо:
- мужчины 79 кг, 98 кг;
- женщины 65 кг, 80+ кг.
Боевое самбо:
- мужчины 98+ кг.
Каждый соревновательный день будет начинаться в 10:00 мск. В 19:00 мск — финалы и награждения. Вход для зрителей свободный.
