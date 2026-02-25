Стало известно расписание чемпионата России по самбо в Санкт-Петербурге

Со 2 по 5 марта в Санкт-Петербурге на «КСК Арена» пройдёт чемпионат России по самбо. По итогам соревнований определится состав национальной сборной для участия в международных стартах сезона, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации самбо (ВФС).

Расписание турнира:

2 марта, понедельник

Спортивное самбо:

мужчины 58 кг, 88 кг;

женщины 50 кг, 72 кг.

Боевое самбо:

мужчины 64 кг, 98 кг.

18:20 — церемония открытия.

3 марта, вторник

Спортивное самбо:

мужчины 53 кг, 64 кг;

женщины 54 кг, 80 кг.

Боевое самбо:

мужчины 71 кг, 88 кг.

4 марта, среда

Спортивное самбо:

мужчины 71 кг, 98+ кг;

женщины 59 кг.

Боевое самбо:

мужчины 58 кг, 79 кг.

5 марта, четверг

Спортивное самбо:

мужчины 79 кг, 98 кг;

женщины 65 кг, 80+ кг.

Боевое самбо:

мужчины 98+ кг.

Каждый соревновательный день будет начинаться в 10:00 мск. В 19:00 мск — финалы и награждения. Вход для зрителей свободный.