«Я каждый день тренируюсь». Александр Емельяненко опроверг слухи о завершении карьеры

Звёздный российский ветеран смешанных единоборств Александр Емельяненко опроверг слухи о возможном завершении карьеры. 44-летний боец заявил, что находится в отличной форме и готов продолжать выступления на профессиональном уровне.

«Вообще хочу выступить, ещё подраться. Я в отличной, замечательной форме. Каждый день тренируюсь. Сегодня тренировался, вчера тренировался, завтра пойду в спортзал. Просыпаюсь каждый день в шесть утра и иду на тренировку», — приводит слова Емельяненко телеграм-канал «Mash на спорте».

Он также заявил о готовности провести реванш с Вячеславом Дациком или встретиться с любым чемпионом UFC.

