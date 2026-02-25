Джефф Монсон ответил, чем русские отличаются от американцев

Ветеран смешанных единоборств, депутат парламента Башкирии Джефф Монсон поделился мнением о различиях между Россией и США. Именитый спортсмен объяснил, чем, по его мнению, русские отличаются от американцев, какие ценности в этих странах стоят на первом месте.

«Многие думают, что русские помешаны на деньгах. Не путайте: деньги — это средство выжить, а не смысл жизни. В Америке система простая: твой дом, твоя машина и твоя известность — это и есть ты. Если этого нет, ты как будто пустое место. В России это всем по большому счёту неважно.

Ну, купил ты машину — и что? Покажи, что у тебя внутри. Чем ты горишь? Что ты создаёшь? У нас человека ценят не за красивый фасад, а за то, какой он друг, какой он муж и отец. Семья и близкие — это тот самый тыл, который у нас никто не отменит. Именно здесь наше главное богатство, которое за деньги не купишь», — написал Монсон на своей странице в социальных сетях.

