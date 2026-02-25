Скидки
«Это безумие». Даниэль Кормье высказался о рекорде Хабиба в ММА

Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мыслями о сложности сохранения идеального рекорда в смешанных единоборствах. По мнению американца, результат россиянина Хабиба Нурмагомедова — редчайший случай для этого спорта, так как уйти непобеждённым в условиях такой конкуренции практически невозможно.

«Многие из моих величайших моментов произошли после поражений. В MMA очень немногие сохраняют ноль в графе поражений. Никто не остаётся непобеждённым. Хабибу Нурмагомедову как-то удалось дойти до 29-0, это безумие. Он ушёл в нужное время. Но в конечном итоге кто-то всё равно тебя побеждает. У меня были великие моменты после этого», — сказал Кормье в интервью пресс-службе UFC.

