«Меня могло парализовать». Оливейра вспомнил бой, после которого мог завершить карьеру

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра вспомнил о травме, полученной в первом бою с Максом Холлоуэем в 2015 году. Перед реваншем, который возглавит предстоящий турнир UFC 326 в Лас-Вегасе (США), бразилец признался, что в тот момент всерьёз опасался за свою дальнейшую карьеру.

Напомним, первая встреча бойцов завершилась досрочно после того, как Оливейра получил повреждение и покинул арену на носилках.

«В бою я потерял подвижность левой стороны тела. Было неясно, что произошло, поэтому говорили о пищеводе и всём прочем. На самом деле это была травма шеи. Шли разговоры, что из-за этого меня могло парализовать. Так что было не до шуток. В машине скорой помощи ребята пытались поставить мне капельницу, а я даже не чувствовал этого, потому что не ощущал левую сторону. В тот момент я был напуган, что моей карьере пришёл конец», — сказал Оливейра на канале New York Post Sports в YouTube.

