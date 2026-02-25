Скидки
RCC анонсировал совместный турнир с американским промоушеном с участием экс-бойцов UFC

Российская лига RCC и американский промоушн Karate Combat анонсировали проведение совместного турнира. Соревнования пройдут 27 марта в Екатеринбурге на арене Академии РМК.

В главном событии спортивного мероприятия поединок проведёт Ильяс Хамзин, которому предстоит защита титула чемпиона Karate Combat в среднем весе. Имя соперника пока не называется. Кроме того, в главном карде турнира выступят экс-бойцы UFC Мухаммад Мокаев и Гурам Кутателадзе.

Ранее Мокаев обратился к руководству UFC и заявил о желании вернуться в организацию. 25-летний спортсмен выразил уверенность в своих силах после серии побед.

Мокаев — руководству UFC: я скоро вернусь

