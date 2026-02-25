Скидки
Жорж Сен-Пьер показал актуальную физическую форму в 44 года

Жорж Сен-Пьер показал актуальную физическую форму в 44 года
Именитый канадский боец смешанных единоборств (ММА) бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. На снимке рядом со спортсменом эксперт по питанию и фитнес-тренер Томас ДеЛауэр.

Фото: Из личного архива Жоржа Сен-Пьера

В последний раз Сен-Пьер выходил в октагон в ноябре 2017 года, когда победил представителя Великобритании Майкла Биспинга. Всего на счету канадского спортсмена 28 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 26 побед (в том числе восемь нокаутом) и потерпел два поражения. Сейчас Жоржу 44 года.

