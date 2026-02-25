«Безумие». Джо Роган ответил, в какой реформе нуждаются ММА

Популярный комментатор UFC Джо Роган высказался о необходимости расширения списка весовых категорий в смешанных единоборствах. По мнению эксперта, текущая структура промоушена слишком ограничена и не позволяет спортсменам в полной мере реализовать свой потенциал.

Роган подчеркнул, что в истории MMA завоевание поясов в двух разных весах считается выдающимся достижением, которое покорялось лишь единицам. Однако он уверен, что при наличии большего количества промежуточных дивизионов бойцы могли бы замахиваться на титулы в трёх весовых категориях, а сами поединки стали бы более конкурентными и безопасными для здоровья участников.

«Думаю, представителям MMA действительно нужно это признать: одна из вещей, которая остановит экстремальные весогонки, — это предоставление бойцам большего количества весовых категорий и опций. Идея наличия всего восьми чемпионов в MMA очень и очень ограничивает. В смешанных единоборствах уже безумие, когда выигрываешь два пояса. Это единственный предел, которого кто-либо достигал. Люди делали это только в двух весовых категориях, никто не делал этого в трёх. Если бы у них было больше вариантов, полагаю, мы бы увидели больше конкурентных боёв. Да и в плане здоровья бойцов это тоже плюс. Наличие широкого круга чемпионов пойдёт спорту на пользу. Есть много парней, которые могли бы ими стать, просто для них нет подходящего веса», — сказал Роган в своём подкасте.

