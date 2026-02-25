Скидки
Теренс Кроуфорд назвал недавний громкий бой в боксе, который был договорным

Комментарии

Непобеждённый американский боксёр Теренс Кроуфорд выразил сомнение в честности поединка между Майком Тайсоном и Джейком Полом. По мнению Кроуфорда, происходящее в ринге больше напоминало постановку, чем реальное противостояние.

Прочие бои 2024. Netflix
Джейк Пол (W) — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 08:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
UD
Майк Тайсон

«Сердце разрывается, когда видишь, как уходит икона. Ему вообще не следовало там находиться. Я никогда не видел, чтобы Тайсон так кусал свои перчатки — он делал всё возможное, чтобы не ударить его. Думаю, этот бой был договорным. Учитывая все его связи и статус, люди могли бы найти для него другой способ заработать деньги. После такого выступления Джейка он и по Мейвезеру ни разу не попадёт», — сказал Кроуфорд в подкасте Джо Рогана.

Бой между Тайсоном и Полом состоялся в ноябре 2024 года. Он продолжался все восемь раундов (каждый по две минуты) и завершился победой Джейка единогласным решением судей.

