Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джо Роган высказался о Николае Валуеве

Джо Роган высказался о Николае Валуеве
Комментарии

Комментатор UFC Джо Роган в своём подкасте с непобеждённым боксёром Теренсом Кроуфордом обсудил проблемы MMA. Роган сравнил ситуацию с весовыми категориями в смешанных единоборствах и боксе.

Роган. Ты должен весить не больше 265 фунтов (120 кг). Подумай о Тайсоне Фьюри — когда он дрался с Деонтеем, он весил около 280 фунтов. Представь, что ему пришлось бы обезвоживать себя и сгонять 20 фунтов только ради того, чтобы вписаться в лимит тяжёлого веса. Это не имеет никакого смысла. Помнишь Валуева, когда он дрался с Эвандером Холифилдом? О боже, он был огромным!

Кроуфорд. Да, он был здоровенным.

Роган. Он весил точно больше 300 фунтов. Он был буквально гигантом. Настоящим гигантом.

Материалы по теме
«Безумие». Джо Роган ответил, в какой реформе нуждаются ММА

Джон Джонс тренирует чемпиона ОИ по борьбе Гейбла Стивсона:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android