Джо Роган высказался о Николае Валуеве

Комментатор UFC Джо Роган в своём подкасте с непобеждённым боксёром Теренсом Кроуфордом обсудил проблемы MMA. Роган сравнил ситуацию с весовыми категориями в смешанных единоборствах и боксе.

Роган. Ты должен весить не больше 265 фунтов (120 кг). Подумай о Тайсоне Фьюри — когда он дрался с Деонтеем, он весил около 280 фунтов. Представь, что ему пришлось бы обезвоживать себя и сгонять 20 фунтов только ради того, чтобы вписаться в лимит тяжёлого веса. Это не имеет никакого смысла. Помнишь Валуева, когда он дрался с Эвандером Холифилдом? О боже, он был огромным!

Кроуфорд. Да, он был здоровенным.

Роган. Он весил точно больше 300 фунтов. Он был буквально гигантом. Настоящим гигантом.

Материалы по теме «Безумие». Джо Роган ответил, в какой реформе нуждаются ММА

Джон Джонс тренирует чемпиона ОИ по борьбе Гейбла Стивсона: