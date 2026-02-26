Вартан Арутюнян прокомментировал анонс реванша Мейвезер — Пакьяо

Боксёр RCC Boxing Promotions, временный чемпион мира WBA в бриджервейте непобеждённый Вартан Арутюнян поделился мнением о предстоящем реванше между Мэнни Пакьяо и Флойдом Мейвезером. Он состоится 19 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Это будет очень яркий интригующий бой! А главное — интересный, потому что фаворита тут назвать сложно. Никто не знает, в какой форме к дате боя будет Мейвезер, а в какой — Пакьяо. Всё-таки они уже не в том молодом возрасте, где всё было предсказуемо. Мне лично этот бой очень интересен, как сейчас помню, их первый поединок смотрели всей сборной командой России. И реванш тоже обязательно посмотрю!» — сказал Арутюнян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

