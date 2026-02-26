Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Вартан Арутюнян прокомментировал анонс реванша Мейвезер — Пакьяо

Вартан Арутюнян прокомментировал анонс реванша Мейвезер — Пакьяо
Комментарии

Боксёр RCC Boxing Promotions, временный чемпион мира WBA в бриджервейте непобеждённый Вартан Арутюнян поделился мнением о предстоящем реванше между Мэнни Пакьяо и Флойдом Мейвезером. Он состоится 19 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Это будет очень яркий интригующий бой! А главное — интересный, потому что фаворита тут назвать сложно. Никто не знает, в какой форме к дате боя будет Мейвезер, а в какой — Пакьяо. Всё-таки они уже не в том молодом возрасте, где всё было предсказуемо. Мне лично этот бой очень интересен, как сейчас помню, их первый поединок смотрели всей сборной командой России. И реванш тоже обязательно посмотрю!» — сказал Арутюнян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Материалы по теме
Пакьяо и Мейвезер ударили по рукам. Но величием рискует только один
Пакьяо и Мейвезер ударили по рукам. Но величием рискует только один

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android