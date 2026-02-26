Джо Роган раскрыл, как UFC реагирует на его предложения о реформах

Комментатор UFC Джо Роган в своём подкасте с непобеждённым боксёром Теренсом Кроуфордом обсудил проблемы MMA. В частности, Роган высказался о необходимости расширения списка весовых категорий в смешанных единоборствах.

Кроуфорд. Думаю, тебе нужно поговорить об этом с Даной Уайтом.

Роган. Меня никто не слушает. Меня не слушают. Все думают, что я сумасшедший. У меня есть куча безумных идей по части правил, которые я хотел бы предложить, так что я понимаю, почему они не хотят меня слушать. Я бы вообще перевернул весь спорт с ног на голову.

Ранее Роган упомянул прославленного российского боксёра Николая Валуева.

Материалы по теме Джо Роган высказался о Николае Валуеве

Главные новости дня: