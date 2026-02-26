Джо Роган рассказал, почему UFC не организовал бой между Фёдором Емельяненко и Веласкесом

Комментатор UFC Джо Роган рассказал, почему промоушен не сумел организовать поединок между Фёдором Емельяненко и Кейном Веласкесом. По его словам, когда UFC выкупил японский промоушен Pride, выяснилось, что контракты бойцов, включая Фёдора, были юридически недействительны. Это дало возможность сторонним силам вмешаться в переговорный процесс.

«Нас как фанатов просто обокрали. Мы лишились одного из величайших противостояний в истории. Фёдор в то время выносил всех подряд: швырял их, разбивал в стойке — он был совершенен. И это было как раз в то время, когда Кейн Веласкес был на пике. Это был тот самый бой, который так пытались организовать. Но у UFC больше не было контракта с Фёдором, потому что все контракты Pride оказались пустышкой. У него было соглашение с этими русскими ребятами, с гангстерами. А они хотели долю в промоушене, они хотели слишком многого. UFC не был готов к этому. Всё стало очень напряжённо. Им даже пришлось усилить охрану, ситуация стала реально пугающей. Это были плохие парни, понимаешь? Мы просто лишились этого боя», – сказал Роган в своём подкасте.

