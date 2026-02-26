Кормье объяснил, почему Хамзат Чимаев может победить Алекса Перейру

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мнением о потенциальном поединке между Хамзатом Чимаевым и Алексом Перейрой. Как считает Кормье, переход Чимаева в полутяжёлый вес может стать серьёзным вызовом для бразильца.

Напомним, Хамзат является чемпионом промоушена в среднем весе, а Алекс – в полутяжёлом.

«Когда смотришь на чемпиона в полутяжёлом весе, Алекса Перейру, то видишь, что он огромен. Но он не борется. Перейра не тот парень, который любит бороться. Он показал защиту от тейкдаунов. Он продемонстрировал, что, если попадёт по сопернику, может вырубить его. Но у него нет борцовского опыта, а мы видели, что Хамзат делает с парнями без такого опыта. Принимая всё это во внимание, я ловлю себя на мысли, что он вполне мог бы стать бойцом полутяжёлого. Конечно, в среднем ещё остались незавершённые дела, но всё же», — сказал Кормье на своём канале в YouTube.

