Джефф Монсон: работаю в правительстве, устаю

Ветеран смешанных единоборств (ММА), депутат парламента Башкирии Джефф Монсон рассказал, почему дисциплина важнее мотивации. Несмотря на завершение профессиональной карьеры и высокую загруженность на государственной службе, Джефф продолжает поддерживать строгий спортивный режим. Сейчас ему 55 лет.

«Мотивация? Забудьте. Важна только дисциплина. Я уже не молодой. Давно не профессиональный спортсмен. Работаю в правительстве, график плотный, устаю.

Но я всё ещё тренируюсь каждый день. Кроме воскресенья. Зачем? Не для титулов. Не для зрителей. А потому что это дисциплина. Мотивация приходит и уходит. Сегодня есть, завтра – нет. А дисциплина — это когда ты просто встаёшь и идёшь в зал. Не хочешь? Идёшь. Устал? Идёшь. Нет настроения? Идёшь. Каждый день. Кроме воскресенья. Это единственное, что работает по-настоящему. Не ждите волшебного настроения — просто делайте», – написал Монсон на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме Джефф Монсон ответил, чем русские отличаются от американцев

Тактаров высказался о главной опасности Монсона: