Даниэль Кормье назвал трёх бойцов UFC, способных драться сразу за три пояса

Даниэль Кормье назвал трёх бойцов UFC, способных драться сразу за три пояса
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье выразил уверенность, что Хамзат Чимаев способен успешно выступать в трёх различных дивизионах. Кроме того, Кормье считает, что за три пояса смогли бы подраться Илия Топурия и Алекс Перейра.

В настоящий момент Топурия является чемпионом UFC в лёгком весе, Чимаев – в среднем, а Перейра – в полутяжёлом.

«Думаю, Илия Топурия способен драться за три пояса. Полагаю, Перейра способен драться за три пояса. И я думаю, что Чимаев способен выступать в трёх весовых категориях на очень высоком уровне. Он не дрался за титул в 170 фунтах (полусредний вес), но он чемпион в 185 фунтах (средний вес). И я действительно верю, что, если он поднимется в 205 фунтов (полутяжёлый вес), учитывая нынешнее состояние дивизиона и бойцов, которые там выступают, он может стать настоящей проблемой для ребят в этой весовой категории. Сейчас захватывающее время, особенно если вы в команде Чимаева, потому что кажется, что весь мир у его ног. И он не похож на того, кто будет принимать это как должное. Посмотрим, что Чимаев сделает дальше», — сказал Кормье на своём канале в YouTube.

Кормье объяснил, почему Хамзат Чимаев может победить Алекса Перейру

Чимаев и Хабиб встретились в Дубае:

